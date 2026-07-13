Mario Adinolfi al gip | Non sono un lestofante non ho truffato nessuno

Mario Adinolfi ha dichiarato di non essere un lestofante e di non aver truffato nessuno, respingendo le accuse di truffa ed evasione fiscale. L’uomo, attualmente agli arresti domiciliari, ha affermato di aver svolto un’attività lecita e di non aver commesso reati. Queste dichiarazioni sono state rese al giudice per le indagini preliminari durante l’udienza.

Mario Adinolfi ha respinto le accuse di truffa ed evasione fiscale per le quali è agli arresti domiciliari. "Non sono un lestofante. Non truffo le vecchiette, facevo una attività lecita. Sono un giocatore" ha quasi urlato l'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al gip di Roma. Nei confronti di Adinolfi la procura di Roma contesta i reati di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi in relazione alla "scommessa collettiva", un circuito di raccolta fondi da privati, promosso via social, ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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