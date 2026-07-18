A Marinella, la maggior parte delle spiagge sono libere e deserte, con pochi ombrelloni colorati. Le famiglie preferiscono altri lidi, lasciando le spiagge con concessioni quasi vuote. La presenza di bagnanti si concentra principalmente nelle aree gratuite, mentre le zone a pagamento risultano meno frequentate. La situazione si ripete lungo tutta la costa, evidenziando un calo di presenze nelle aree gestite da privati.

Marinella (La Spezia), 18 luglio 2026 – La prima impressione, appena si appoggiano i piedi sulla sabbia, è un litorale di Marinella in buona parte desolato, quasi vuoto, se non fosse per gli ombrelloni colorati dei bagnanti nei lunghi tratti di spiaggia libera. Gli effetti della vicenda del bando per le concessioni demaniali marittime sono ben visibili: le spiagge, una volta stracolme di ombrelloni, adesso sono occupati da piccoli stabilimenti, in alcuni casi molto distanti fra loro, lasciando in mezzo enormi ‘buchi’ dove i bagnanti fanno a gara per stendere l’asciugamano il più vicino possibile all’acqua. Come sta andando quindi la stagione balneare per quello che stenta a rimanere il punto di riferimento estivo per i cittadini di mezza provincia? A rispondere sono i gestori degli stabilimenti attualmente aperti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marinella, caos concessioni: dominano le spiagge libere, ma le famiglie scelgono altri lidi

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