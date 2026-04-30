Concessioni spiagge a lidi e alberghi | chi incassa di più a Capri Ischia e Procida

A pochi giorni dall'inizio della stagione estiva, i lidi balneari di Capri, Ischia e Procida stanno sistemando lettini e ombrelloni su aree demaniali pubbliche. Le concessioni per spiagge, stabilimenti e alberghi sono state assegnate da enti pubblici attraverso procedure di gara o affidamenti diretti, determinando i soggetti che gestiscono le principali aree balneari delle tre isole. La distribuzione delle concessioni è oggetto di attenzione in vista dell'apertura della stagione.

Mancano pochi giorni all'inizio della stagione estiva e i lidi balneari stanno preparando lettini e ombrelloni su aree demaniali, quindi pubbliche. Accade anche Capri, Ischia e Procida dopo risultano centinaia di concessioni: stabilimenti, ristoranti e alberghi che fanno affari d'oro ogni anno a.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Bufera di vento sul Golfo di Napoli: collegamenti sospesi per Ischia, Procida e CapriNotte di disagi per le isole del Golfo di Napoli: cancellate le prime corse dei traghetti, stop ai mezzi veloci. Balenottera avvistata vicino al Molo Beverello a Napoli: stop agli aliscafi per Capri, Ischia e ProcidaLa Guardia Costiera è al lavoro per riportare la balenottera al largo; si tratterebbe di un esemplare giovane, di almeno 8 metri di lunghezza. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fiumicino, svolta per i balneari: i giudici danno l'ok alle concessioni fino al 2033; Ostia, firmate le prime concessioni balneari: riaprono Village e Lido; Ostia, l’anno zero delle spiagge: via alla stagione con i nuovi bandi e venti lidi chiusi; Estate 2026, quando riaprono gli stabilimenti balneari in Italia. Stop alle gare per i lidi in Sicilia, emendamento romano proroga le concessioni fino al 2030Si tratta di un emendamento al decreto Infrastrutture, proposto dalla Lega e approvato in commissione Ambiente a Palazzo Madama prevede che in Sicilia, Calabria e Sardegna, le Regioni colpite dal cicl ... blogsicilia.it Spiagge, il ricorso Agcm si estende a tutti i lidiSi estende l’istruttoria del Tar di Latina sulla modalità con cui lo scorso anno il Comune di Formia approvò i criteri «per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-r ... latinaoggi.eu #Cronaca Spiagge e concessioni, Sorrento accelera: affidato l’incarico per il nuovo Piano del Demanio Marittimo - facebook.com facebook Mentre la questione delle concessioni balneari in Italia non trova ancora una soluzione nazionale, ci sono però comuni e territori che scelgono di essere a norma. E fanno la differenza x.com