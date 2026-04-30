Concessioni spiagge a lidi e alberghi | chi incassa di più a Capri Ischia e Procida

Da napolitoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dall'inizio della stagione estiva, i lidi balneari di Capri, Ischia e Procida stanno sistemando lettini e ombrelloni su aree demaniali pubbliche. Le concessioni per spiagge, stabilimenti e alberghi sono state assegnate da enti pubblici attraverso procedure di gara o affidamenti diretti, determinando i soggetti che gestiscono le principali aree balneari delle tre isole. La distribuzione delle concessioni è oggetto di attenzione in vista dell'apertura della stagione.

Mancano pochi giorni all'inizio della stagione estiva e i lidi balneari stanno preparando lettini e ombrelloni su aree demaniali, quindi pubbliche. Accade anche Capri, Ischia e Procida dopo risultano centinaia di concessioni: stabilimenti, ristoranti e alberghi che fanno affari d'oro ogni anno a.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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