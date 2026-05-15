Rodi Garganico prorogate concessioni balneari Il comitato Lido del Sole | Tutelare le spiagge libere
Il comune di Rodi Garganico ha approvato una determina, la numero 40, che riguarda la proroga temporanea delle concessioni demaniali marittime già esistenti sulla spiaggia. Questa decisione è stata presa in attesa di pubblicare un nuovo bando di gara per l’assegnazione delle concessioni. Nel frattempo, il comitato locale ha espresso la volontà di tutelare le aree di spiaggia libere, senza concessioni. La proroga riguarda concessioni che erano già in corso prima di questa decisione.
Il comune di Rodi Garganico ha adottato una determina - la numero 40 - relativa alla proroga provvisoria delle concessioni demaniali marittime preesistenti, in attesa della pubblicazione di un futuro bando di gara. Una decisione che il comitato civico 'Insieme per Lido del Sole', presieduto dal. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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