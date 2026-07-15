Un’alga tossica sta infestando le spiagge della Puglia, causando preoccupazioni tra bagnanti e operatori turistici. Negli ultimi giorni sono state registrate diverse segnalazioni di persone che hanno manifestato sintomi come irritazioni cutanee, occhi rossi e mal di stomaco dopo aver frequentato le spiagge interessate. Le autorità hanno invitato a prestare attenzione e a evitare il contatto diretto con le zone colpite.

Con l’arrivo dell’estate torna anche l’attenzione sull’ alga tossica lungo le coste della Puglia. Negli ultimi giorni sono aumentate le segnalazioni, soprattutto sui social, e l’ultimo bollettino diffuso da Arpa Puglia conferma la presenza dell’ Ostreopsis ovata in diversi tratti del litorale regionale, con quattro aree in cui la concentrazione è giudicata “molto abbondante”. Le zone con i bollini rossi. Secondo il monitoraggio effettuato da Arpa nella prima metà di luglio, l’Ostreopsis ovata è presente in quantità molto elevate a: In queste località sono stati assegnati i cosiddetti bollini rossi, che indicano una presenza particolarmente elevata della microalga. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Thesocialpost.it - Alga tossica in Italia, è allarme sulle spiagge: “I sintomi”. Attenzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alga tossica in Puglia segnalata a Molfetta, Torre Canne, Giovinazzo e Porto Badisco: quali sono i sintomiIn diverse zone della costa pugliese, tra cui Molfetta, Torre Canne, Giovinazzo e Porto Badisco, è stata segnalata la presenza di Ostreopsis ovata,...

Alga tossica in Puglia, le rilevazioni: quattro spiagge ad alto rischio. Ecco qualiQuattro spiagge in Puglia sono state segnalate come ad alto rischio a causa della presenza di alga tossica.

Temi più discussi: Mare, da Otranto a Giovinazzo torna l'alga tossica: primi casi di tosse e prurito tra i bagnanti in Puglia; Bari, si rivede l’alga tossica: Presenza in zona Lido Trullo e fra Santo Spirito e Giovinazzo; Una giornata al mare può costare anche 1.500 euro: ecco dove.

Alga tossica, scatta l’allerta in Puglia: quattro tratti di costa rossi, ecco dove è stata rilevataIl monitoraggio Arpa Puglia di luglio rileva concentrazioni elevate a Torre Canne, Molfetta, Giovinazzo e Porto Badisco. Superata la soglia di emergenza in due punti: coinvolti Regione, Asl e Comuni p ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Oggi divieto di balneazione a Sferracavallo.. le fioriture di alga tossica sembrano legate, quantomeno per durata, alla crisi climatica. Continuiamo a scegliere chi ignora il problema nella sua totalità. reddit

Alga tossica in Puglia, le rilevazioni: quattro spiagge ad alto rischio. Ecco qualiL'alga tossica torna in Puglia, ma nessun allarmismo. La Ostreopsis può diventare pericolosa per la salute dell'uomo, per quanto ... msn.com

#algatossica - Results on X | Live Posts & Updates x.com