Sabato mattina, nella chiesa del Casone a Marina di Massa, si è svolto l’ultimo saluto a Valentina Baldini, 39 anni, deceduta all’alba di venerdì. La cerimonia ha visto una grande presenza di persone che hanno partecipato al funerale. Valentina era la figlia del commissario tecnico ad interim della nazionale italiana di calcio. La salma è stata accompagnata dall’affetto di parenti e amici.

Grande folla sabato mattina nella chiesa del Casone a Marina di Massa per l’ultimo saluto a Valentina Baldini, figlia trentanovenne di Silvio, commissario tecnico ad interim della nazionale italiana di calcio, deceduta all’alba di venerdì. Circa 500 persone si sono date appuntamento per il funerale officiato da don Ivo Ercolini nella chiesa che si trova a poche decine di metri in linea d’aria da casa Baldini. Tanti i volti noti presenti alla cerimonia: dalla “bandiera” della Fiorentina Giancarlo Antognoni al campione del mondo ai mondiali del 2006 Andrea Barzagli, passando per il ct della nazionale albanese Rolando Maran, l’ex attaccante dell’Empoli Massimo Maccarone, il volto noto televisivo Paolo Brosio e altri ancora. 🔗 Leggi su Video.corrierefiorentino.corriere.it

© Video.corrierefiorentino.corriere.it - Marina di Massa, l'addio a Valentina, figlia del ct Silvio Baldini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Addio a Valentina Baldini, morta a 30 anni la figlia del ct ad interim dell’Italia Silvio, era affetta di tetraparesi spastica

Morta Valentina Baldini, la figlia del ct Silvio Baldini: aveva 30 anni. Era affetta da una grave forma di tetraparesi spasticaÈ morta a 30 anni Valentina Baldini, figlia del commissario tecnico dell’Italia Under 21 e della Nazionale maggiore.

Temi più discussi: Il cigno che cerca un po’ di affetto in spiaggia: lascia l’acqua dolce per il mare, Ma è in pericolo; Marina di Massa, tutti pazzi per il cigno Scarburato che si è trasferito in spiaggia (dalla pineta): Ma per lui è pericoloso, non dategli da mangiare; Il viaggio del cigno solitario: trenta chilometri da Viareggio a Marina di Massa in cerca di una famiglia; TG4: Marina di Massa, tutti pazzi per il cigno che vuol stare in spiaggia Video.

#Massa Lubrense - Carolina Mazzella è la nuova Presidente dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella. Il sindaco Lello Staiano l'ha nominata con decreto quale consigliera rappresentante del Comune di Massa Lubrense nel CdA e di conseguenza Presi x.com

Ricreare La Marina Imperiale reddit

Meteo Marina Di Massa OggiA Marina Di Massa oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, temperature comprese tra 23 e 31°C. Nel dettaglio: cielo poco nuvoloso al mattino, bel tempo e caldo al pomeriggio, nuvo ... ilmeteo.it

Nave incagliata sul pontile di Marina di Massa. I danni, il pericolo ambientale e quando sarà rimossaMarina di Massa, 29 gennaio 2025 – La conta dei danni e le prime operazioni propedeutiche alla rimozione. All’indomani dell’incidente che ha portato la nave Guang Rong ad incagliarsi sul pontile di ... lanazione.it