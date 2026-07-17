Addio a Valentina Baldini morta a 30 anni la figlia del ct ad interim dell’Italia Silvio era affetta di tetraparesi spastica

Da ilgiornaleditalia.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Valentina Baldini, 30 anni, è deceduta. La giovane era affetta da tetraparesi spastica fin dalla nascita. La condizione ha caratterizzato tutta la sua vita e il padre, che ricopre il ruolo di allenatore ad interim di una nazionale di calcio, aveva parlato pubblicamente della sua esperienza. La morte è avvenuta recentemente, senza ulteriori dettagli sul luogo o le circostanze.

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Valentina Baldini era affetta dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica, una condizione che ha accompagnato l'intera vita della giovane e che lo stesso Silvio Baldini aveva più volte raccontato come una straordinaria lezione di vita È morta all’età di 30 anni Valentina Baldini,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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