Al BCT Festival, Marco D’Amore ha dichiarato che ci sono troppe serie tv e ha suggerito di ridurre la quantità concentrandosi sulla qualità. Ha parlato del futuro delle produzioni italiane, del successo internazionale di Gomorra – Le Origini e della sua carriera nel cinema. Ha anche affrontato il tema della precarietà del lavoro degli attori e del suo legame con Napoli. Non sono state fornite ulteriori dettagli o dichiarazioni specifiche.

Dal futuro delle serie tv italiane al successo internazionale di Gomorra – Le Origini, passando per il cinema, la precarietà del mestiere dell’attore e il profondo legame con Napoli. Al BCT Festival di Benevento, Marco D’Amore riflette sullo stato di salute dell’audiovisivo italiano, traccia un bilancio della sua ultima esperienza televisiva e racconta il percorso artistico che continua a guidarlo come attore, regista e sceneggiatore. Intervista a Marco D’Amore al BCT Festival. Marco D’Amore, qual è secondo te lo stato di salute delle serie tv, soprattutto di quelle italiane? «Secondo me c’è una sovrapproduzione. Lo dico sia rispetto alla capacità creativa, che a un certo punto ha bisogno di momenti di silenzio per rigenerarsi, sia rispetto a un’offerta che ormai è troppo superiore alla domanda. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Marco D’Amore al BCT Festival: «Le serie tv? Ce ne sono troppe. Bisogna produrre meno e puntare sulla qualità» – Intervista

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Marco DAmore al BCT Festival: Le serie tv Ce ne sono troppe. Bisogna puntare sulla qualità

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