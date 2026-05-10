In Kenya, il bongo di montagna è una specie minacciata che conta meno di 100 esemplari in natura. Gli ambientalisti stanno lavorando per reintrodurli gradualmente nel loro habitat naturale, cercando di incrementare la popolazione di questa specie in via di estinzione. La ripresa degli esemplari si realizza attraverso progetti di tutela e rilascio controllato, con l’obiettivo di salvaguardare questa specie rarefatta.

Il bongo di montagna è una specie a rischio estinzione che gli ambientalisti stanno lentamente reintroducendo in natura in modo tale da aumentare il numero di esemplari. Si tratta di un’antilope rara, nota per la sua pelle marrone e le caratteristiche strisce bianche. Con meno di 100 animali rimasti, un’organizzazione con sede in Kenya li sta allevando e reinserendo gradualmente nelle foreste con l’obiettivo di raggiungere i 750 bongo selvatici entro il 2050. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Kenya, bongo di montagna a rischio estinzione: in natura ce ne sono meno di 100

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