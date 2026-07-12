Can Yaman al BCT Festival | Dopo Sandokan voglio mettermi in gioco con un ruolo completamente diverso Le piattaforme oggi decidono tutto – intervista

Da superguidatv.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attore è stato ospite del BCT Festival di Benevento, dove ha annunciato un nuovo ruolo accanto a Giovanni Nasta. Ha detto di voler cambiare completamente registro dopo Sandokan. Ha inoltre affermato che le piattaforme digitali oggi decidono tutto. I prossimi progetti sono già in cantiere e coinvolgono un personaggio diverso rispetto ai ruoli precedenti.

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Can Yaman guarda già al futuro. Ospite del BCT Festival di Benevento, l’attore ha raccontato i prossimi progetti in partenza, soffermandosi sul nuovo ruolo che lo vedrà protagonista accanto a Giovanni Nasta. Un personaggio lontano dagli stereotipi che lo hanno reso celebre e che gli permetterà di mostrare un lato inedito, più ironico e autoironico. Nel corso dell’incontro, Yaman ha parlato anche dell’esperienza di Sandokan, dell’evoluzione della sua carriera, del rapporto con il cinema e dei cambiamenti che l’industria audiovisiva ha vissuto negli ultimi anni. Intervista a Can Yaman a Benevento. Le riprese del nuovo progetto sono ormai imminenti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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