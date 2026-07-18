"Vieni nelle Marche a pedalare.". Che per chi ama il ciclismo è "come invitare un'oca a bere" diceva un proverbio antico. E allora alzi gli occhi per vedere a che ora arriva il treno che porta tua figlia in vacanza premio dopo l'esame passato all'università da Roma a Milano e, di fianco al tabellone degli arrivi, a tutta parete, c'è la faccia di Jimbo Tamberi, per l'occasione con la barba fatta, a ricordarti che le Marche sono un paradiso di mare, arte, natura e di ciclismo. E un po' si sapeva. Si sa che c'è un turismo che pedala sempre più e, tra mare e appennini, il nostro Paese è tutto da scoprire. Le Marche non fanno eccezione, sono terra di di cicloturismo: strada, gravel e mountain bike trovano percorsi e sempre di più anche strutture per un viaggiare lento che unisce natura, cultura e identità del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Marche in bici, le "fiandre" italiane tra sport e cicloturismo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

200KM IN FLANDERS

Notizie e thread social correlati

Dalle Marche all'Argentina... in 50 chilometri: le origini italiane di Messi e ScaloniLe origini italiane di Messi e Scaloni sono state ricordate in un articolo che evidenzia come le loro famiglie siano partite dalle Marche, regione...

Mountain bike e bici da corsa costano meno: il boom del cicloturismo spinge il mercatoNegli ultimi tempi, i prezzi di mountain bike e bici da corsa sono diminuiti, grazie a un aumento del cicloturismo che ha stimolato il mercato delle...

Temi più discussi: Il mio Anello Gravel di 370 km tra Marche e Umbria; 5Mila Marche: un weekend col Prestigio, tanti eventi in bicicletta; Il Cammino dei Cappuccini diventa un percorso bike; 16-07-2026 CSI – Cross 4ª prova Estate Cross Cup a Fermo (FM).

Ad Ascoli Piceno torna il servizio 'Bici in Cri', primo soccorso in bicicletta. Sindaco, un esempio concreto di sinergia tra Comune e Cri a vantaggio dei cittadini #ANSA x.com

Marche in bici, le fiandre italiane tra sport e cicloturismoDalle strade costiere ai percorsi dell’Appennino, passando per borghi e parchi naturali. Le Marche puntano sul cicloturismo come motore di sviluppo, trainate da un settore in crescita e da un turismo ... ilgiornale.it

Ricci in bici per ricucire le Marche dall'entroterraVenerdì inizierò il mio tour in bicicletta per attraversare la regione passando per le bellissime aree del nostro entroterra, perché andare in bici è bello ma faticoso, come vivere questi territori. ansa.it