Le origini italiane di Messi e Scaloni sono state ricordate in un articolo che evidenzia come le loro famiglie siano partite dalle Marche, regione italiana, per arrivare in Argentina. Si sottolinea che in circa 50 chilometri si collega il simbolo marchigiano, il picchio verde, alle radici di entrambe le figure. Messi e Scaloni sono così diventati protagonisti della finale, dopo aver mantenuto le loro origini italiane nel percorso verso questo traguardo.

Accanto al Sol de Mayo potremmo infilarci anche il picchio verde, il simbolo delle Marche, la regione da cui sono partiti gli avi di Lio e Leo, Messi e Scaloni, le stelle d’Argentina di nuovo in finale per la seconda volta di fila. Il destino ne ha unito le vite anni fa, srotolando quel filo bianco, rosso, verde e celeste che ne unisce i percorsi: tutto in 50 chilometri. In Italia come in Argentina: Montefiore di Recanati e Magliano di Tenna, Pujato e Rosario. Angelo Messi e Maria Latini, trisavoli del “dies”, partirono da Valle Cantalupo – oggi Montefiore di Recanati – e si imbarcarono a Genova sul “Sudamerica II”. Era il 1893. L’unico scalo prima di Buenos Aires fu Barcellona, a proposito di destino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalle Marche all'Argentina... in 50 chilometri: le origini italiane di Messi e Scaloni

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