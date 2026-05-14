Negli ultimi tempi, i prezzi di mountain bike e bici da corsa sono diminuiti, grazie a un aumento del cicloturismo che ha stimolato il mercato delle due ruote. Mentre i costi di alimentari, elettronica e beni di prima necessità continuano a salire, il settore delle biciclette registra una tendenza opposta, con prezzi in calo e una domanda in crescita. Questa dinamica sta attirando l’attenzione di appassionati e consumatori.

Prezzi bici in discesa: mountain bike e gravel trainano il mercato cycling. Mentre l’inflazione continua a mordere su alimentari, elettronica di consumo e beni di prima necessit à, il settore delle biciclette vive una controtendenza che merita attenzione. Mountain bike e bici da corsa registrano ribassi significativi – rispettivamente -43,54 € e -36,01 € – in un momento in cui il mercato generale spinge verso l ’ alto. A rivelarlo è il portale di comparazione prezzi Idealo, paragonando una serie di prodotti. Secondo le rilevazioni più recenti, nel nostro Paese circolano oltre 20 milioni di biciclette, con una crescita del 12% nelle vendite rispetto al biennio precedente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Mountain bike e bici da corsa costano meno: il boom del cicloturismo spinge il mercato

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