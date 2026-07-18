Marattin LibDem | Una legge sbagliata

Da quotidiano.net 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'onorevole Luigi Marattin, segretario del Partito Liberaldemocratico, ha dichiarato che la legge elettorale attuale è sbagliata. Ha risposto a una domanda sulla sua posizione riguardo alle preferenze, senza specificare se abbia votato a favore o contro. La sua dichiarazione si concentra sulla valutazione complessiva della normativa, senza fornire dettagli sulla sua scelta nel voto. La discussione sulla legge prosegue tra i parlamentari, senza ulteriori precisazioni da parte dell'esponente politico.

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Onorevole Luigi Marattin, segretario del Partito Liberaldemocratico, lei ha votato a favore o contro le preferenze alla legge elettorale? "Bisogna distinguere le preferenze dall’emendamento Bignami: dire il capolista bloccato, ma gli altri con le preferenze è come mettere in un unico bicchiere birra e vino, il compromesso è molto peggio delle due alternative. È una presa in giro, si creano, peraltro, parlamentari di serie A e di serie B, ho votato contro quell’emendamento e lo rifarei. Ho votato, invece, a favore dell’emendamento Ziello perché le preferenze sono un modo per selezionare la classe dirigente, l’hanno fatto talmente male le segreterie di partito, basandosi su fedeltà e servilismo, che forse vale la pena di affidarsi ai cittadini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Marattin (LibDem): "Una legge sbagliata"
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