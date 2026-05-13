Garlasco Nordio | Caso paradossale nato da una legge sbagliata che va cambiata

Il ministro della Giustizia ha commentato la vicenda di Garlasco, definendola un caso paradossale legato a una legge che, secondo lui, andrebbe modificata. Nordio ha precisato di non voler entrare nel merito del procedimento in corso, spiegando che non è possibile farlo perché, come ministro, non può pronunciarsi su questioni giudiziarie ancora pendenti. La sua dichiarazione è arrivata a margine di un evento pubblico.

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Non entra nel merito del caso Garlasco, Carlo Nordio. Non lo fa perché come lui stesso spiega a chi glielo chiede a margine di un evento «Il ministro della Giustizia non può pronunciarsi su un procedimento in corso». Però un commento sulla genesi di questo procedimento giudiziario, che quotidianamente sembra riservare nuovi colpi di scena e catalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica, lo rilascia «posso solo in via astratta dire da cosa nasce questa situazione paradossale: nasce da una legislazione, che secondo me dovrebbe essere cambiata ma sarà molto difficile cambiarla, per la quale una persona assolta in primo e in secondo grado, può poi senza nuove prove, essere condannata».🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Garlasco, Nordio: “Caso paradossale nato da una legge sbagliata che va cambiata” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Garlasco, il ministro Nordio: "Condanna Stasi? Paradossale, legge va cambiata""Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una... Leggi anche: Nordio sul caso Garlasco: "Com'è stato possibile condannare Stasi? La legge va cambiata" Garlasco, Nordio attacca di nuovo le sentenze su Stasi: Paradossale essere condannati dopo due assoluzioni. Ma ignora cosa è successo nel processo bisIl ministro torna a criticare il sistema giudiziario sostenendo che l'imputato fu condannato senza nuove prove dopo due assoluzioni. Ma è falso ... ilfattoquotidiano.it Nordio sul caso Garlasco: Com'è stato possibile condannare Stasi? La legge va cambiataIl guardasigilli critica il meccanismo processuale che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi: Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi c ... ilgiornale.it