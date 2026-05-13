Il ministro della Giustizia ha commentato il caso Garlasco, evidenziando come Alberto Stasi sia stato condannato dopo due assoluzioni. Ha affermato che la legge applicata in questa vicenda sarebbe sbagliata. Le sue dichiarazioni hanno suscitato nuove discussioni sulla questione giudiziaria legata alla sentenza. L'attenzione si concentra ora sulle implicazioni di questa opinione e sui possibili sviluppi nel procedimento.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio interviene sul caso Garlasco e pronuncia parole destinate a riaccendere il dibattito sulla condanna di Alberto Stasi. Pur evitando commenti diretti sull’inchiesta ancora in corso, il guardasigilli definisce “paradossale” il meccanismo che ha portato alla condanna definitiva dell’ex fidanzato di Chiara Poggi dopo due assoluzioni consecutive. “Sia chiarissimo che non ho la più pallida idea della dinamica del delitto e del suo autore”, ha precisato Nordio durante un convegno a Roma dedicato alla polizia penitenziaria. Ma il ministro ha aggiunto di avere “un’idea chiara sulla dinamica della nostra legislazione, che è sbagliata”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Nordio scuote il caso Garlasco: “Stasi condannato dopo due assoluzioni? Legge sbagliata”

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