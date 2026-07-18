Manifattura produzione in stallo In crescita solo il settore ceramica Meglio l’export | fatturato a +3,2%

Da ilrestodelcarlino.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La produzione delle piccole e medie imprese manifatturiere di Reggio Emilia si ferma, senza variazioni significative all'inizio dell’anno. Solo il settore ceramico registra un incremento, con un aumento del fatturato del 3,2% grazie alle esportazioni. I dati evidenziano come l’export abbia registrato una crescita più consistente rispetto alla produzione interna.

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In stallo la produzione di piccole e medie imprese: un avvio d’anno senza infamia e senza lode per l’ industria manifatturiera di Reggio Emilia. Molto meglio, a confronto, i risultati dell’ export. A certificarlo sono i dati congiunturali elaborati dall’Ufficio Studi della Camera di commercio dell’Emilia: nel primo trimestre del 2026, la produzione locale (che conta fino a 500 dipendenti) è rimasta invariata rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre il fatturato ha segnato un incremento marginale dello 0,3%. A livello settoriale l’andamento è fortemente polarizzato. La performance migliore spetta alla ceramica, che registra un balzo produttivo del 5,9% (accompagnato da un +1% sul fatturato). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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