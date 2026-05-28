Manifatturiero riminese sotto pressione | export in crescita ma produzione in rosso
L'export della manifattura riminese è in crescita, ma la produzione resta in calo. La regione sta affrontando un rallentamento della domanda e tensioni internazionali che influenzano i settori chiave dell'industria locale.
La manifattura riminese continua a mostrare segnali di difficoltà, stretta tra rallentamento della domanda, tensioni internazionali e frenata di alcuni comparti strategici. È quanto emerge dall’analisi congiunturale sul settore manifatturiero della provincia di Rimini diffusa dalla Camera di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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