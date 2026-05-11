Cna L’export continua a trainare la crescita della manifattura umbra

Negli ultimi dieci anni, i dati evidenziano che l’export rappresenta un elemento chiave per lo sviluppo della manifattura nella regione umbra. Nonostante le tensioni commerciali con gli Stati Uniti e i dazi imposti, le esportazioni continuano a crescere e a sostenere il settore, anche per il 2025. Alcune eccezioni si sono verificate, ma il trend generale rimane positivo, confermando la centralità di questo canale nelle dinamiche economiche locali.

PERUGIA "L’export si conferma un traino fondamentale per la crescita della manifattura umbra. Lo dimostrano i dati degli ultimi dieci anni e, nonostante i dazi Usa, anche quelli del 2025, sia pure con alcune eccezioni importanti. Ma sul 2026 incombono le tensioni internazionali, ecco perché vanno intensificati gli sforzi per trovare nuovi mercati di sbocco per i prodotti e i servizi delle imprese umbre, come proveremo a fare martedì 1205 con la presentazione del Giappone organizzata con la Regione, la CCIAA e l’ICE Tokio". A sottolineare il nesso tra i volumi dell’export regionale e la crescita delle imprese manifatturiere è Michele Carloni,...🔗 Leggi su Lanazione.it

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