Il salicotto si anima con luci e musica per la 49ª edizione di “Mangia e Bevi”. La manifestazione è iniziata con l’inaugurazione della mostra “1526 Immculatae Mariae ob victoriam-Fundamenta posuerunt”, parte delle celebrazioni per i 500 anni. La rassegna si svolge nel centro storico e prevede esposizioni, degustazioni e eventi culturali. La festa proseguirà per diversi giorni, coinvolgendo la comunità locale.

L’inaugurazione della mostra ’1526 Immculatae Mariae ob victoriam-Fundamenta posuerunt’, che rientra nell’ambito delle celebrazioni per i 500 anni della Battaglia di Camollia, ha dato il via al ’Mangia e Bevi’ che precederà la festa titolare della Torre: "Quest’anno la mostra che dedichiamo ai nostri beni artistici è stata organizzata in occasione del 500° anniversario della battaglia di Camollia – afferma Massimo Bianchi, Priore della Torre –. La mostra si avvale della collaborazione di tante altre istituzioni senesi, come la Biblioteca comunale, la prefettura di Siena, la Diocesi di Siena, la Soprintendenza ai beni artistici e anche la contrada della Chiocciola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Mangia e Bevi’. La Torre è in festa. Salicotto si accende per la 49ª edizione

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