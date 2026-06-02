Per l’80esimo anniversario della fondazione della Repubblica, la prefettura ha allestito una cerimonia in piazza e uno spettacolo al teatro Comunale. La torre principale si è tinta di Tricolore, visibile da tutta la città. La giornata comprende una parata e interventi ufficiali, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali. La festa si è conclusa con l’esposizione di bandiere e un momento di raccoglimento.

In occasione dell’ 80esimo anniversario della fondazione della Repubblica, la prefettura ha organizzato per oggi una giornata di iniziative celebrative in centro e al teatro Comunale. Si parte alle 9.10 in piazza Trento e Trieste con la formazione del picchetto armato interforze e lo schieramento, con rappresentanza delle associazioni combattentistiche e d’Arma. Alle 9.30 è previsto l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro del prefetto al monumento della Torre della Vittoria. Alle 9.40, imbandieramento della Torre della Vittoria a cura dei vigili del fuoco. A seguire, il prefetto leggerà il messaggio del presidente della Repubblica e interverrà il presidente della Provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Festa della Repubblica. Cerimonia in piazza e a teatro. E la torre si tinge di Tricolore

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