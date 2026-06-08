Tutto è pronto per la nuova edizione della Festa dei Quattro Altari. Dal 12 al 14 giugno, a Torre del Greco, salgono sul palco Clementino, i Neri per Caso e Noemi. La grande tradizione artistica e religiosa si appresta a riprendere possesso delle piazze cittadine per un appuntamento storico che richiama l’identità locale. La macchina organizzativa del comune di Torre del Greco ha completato i preparativi per l’edizione 2026 della Festa dei Quattro Altari. Si tratta del terzo anno di fila in cui l’amministrazione comunale sceglie di rimettere in piedi e valorizzare questa ricorrenza, che in precedenza era rimasta confinata per oltre dieci anni in una fase di totale inattività. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Torre del Greco: al via l’edizione 2026 della storica e attesa Festa dei Quattro Altari

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