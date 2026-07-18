Mandami valuta arresto di Netanyahu se verrà all' Onu

Il sindaco di New York, Zohoran Mamdani ha dichiarato che sta valutando l'arresto del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, qualora si recasse a New York, come previsto, per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. In Un'intervita al New York Times il sindaco ha detto di essere in "un dialogo attivo" con l'ufficio legale di New York per valutare se abbia l'autorita' di fermare il leader israeliano. "Credo che Netanyahu debba essere processato all'Aia", ha detto Mamdani a Lulu Garcia-Navarro durante la trasmissione "The Interview", riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. "E' un criminale di guerra che e' stato incriminato dalla Corte Penale Internazionale", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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