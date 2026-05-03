Manchester United-Liverpool | squadre confermate per lo scontro PL

Il 3 maggio 2026, all’Old Trafford, si svolge la partita tra Manchester United e Liverpool, due delle squadre più celebri della Premier League. Entrambe sono in corsa per ottenere un posto in Champions League e la partita rappresenta un momento chiave per la stagione. Le formazioni sono state ufficialmente confermate, senza variazioni rispetto alle ultime indiscrezioni. La sfida è molto attesa dai tifosi di entrambe le squadre.

2026-05-03 15:17:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Manchester United ospita il Liverpool in una partita imponente all’Old Trafford, con i due rivali storici ciascuno sull’orlo della qualificazione alla Champions League. Un pareggio vedrebbe lo United tornare al vertice del calcio europeo, anche se si qualificherebbe per la Champions League indipendentemente dal risultato nel caso in cui il Bournemouth non riuscisse a battere il Crystal Palace. Il Liverpool si assicurerà un posto tra i primi cinque con una vittoria se il Bournemouth perde punti contro il Palace, e la storia recente è dalla loro parte, con i Merseysiders che hanno vinto in tre delle ultime cinque visite all’Old Trafford in Premier League.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Manchester United-Liverpool: squadre confermate per lo scontro PL Manchester United Vs. Liverpool SQUAD BUILDER BATTLE! - FC Mobile FINAL GAME! Notizie correlate Bournemouth-Crystal Palace: squadre confermate per lo scontro PL2026-05-03 13:50:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Bournemouth ha la... Leeds United-Burnley: notizie confermate sulla squadra per lo scontro chiave della PL2026-05-01 19:45:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dove vedere Manchester United-Liverpool in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Manchester United - Liverpool: notizie sulla squadra; Premier League, Manchester United-Liverpool: pronostici, migliori scommesse e quote; Pronostico Manchester United-Liverpool: analisi e probabili formazioni 03/05/2026 Premier League. Pronostici Manchester United - Liverpool: si rinnova la storica rivalitàIn questo articolo si possono trovare i pronostici Manchester United - Liverpool, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match. goal.com Diretta Manchester United Liverpool | Streaming video tv: Champions vicina! (Premier League, 3 maggio 2026)Diretta Manchester United Liverpool streaming video tv: sfida tra due grandi rivali in Premier League, entrambe sono molto vicine alla Champions. ilsussidiario.net Ana ba da shawara ga magoya bayan Manchester United da su nuna girmamawa ga Diogo Jota ta hanyar tashi tsaye a minti na 20 yayin wasan da za su fafata da Liverpool a ranar Lahadi. Rahotanni sun nuna cewa wannan shawara ce da wasu magoya bay - facebook.com facebook #ManchesterUnited- #Liverpool, le formazioni ufficiali x.com