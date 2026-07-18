Maltempo ferma la Spagna | salta l’ultimo allenamento prima della finale con l’Argentina

A causa di maltempo, la nazionale spagnola ha annullato l’ultimo allenamento previsto prima della finale dei Mondiali 2026 contro l’Argentina. La sessione, programmata presso il centro sportivo di una squadra di New York, non si è svolta. Lo staff tecnico ha deciso di interrompere le attività sul campo a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Non sono state effettuate altre esercitazioni o incontri preparatori prima della partita.

La Spagna ha dovuto rinunciare all’ultima seduta di allenamento sul campo in vista della finale dei Mondiali 2026 contro l’Argentina. Il maltempo ha infatti costretto lo staff tecnico ad annullare la sessione prevista presso il centro sportivo dei New York Red Bulls. La decisione è stata presa in applicazione del protocollo meteorologico in vigore negli Stati Uniti, che impone la sospensione di qualsiasi attività all’aperto in presenza di fulmini e vieta la ripresa prima che siano trascorsi almeno 30 minuti dall’ultimo fenomeno registrato. Non un caso isolato. In un primo momento l’allenamento era stato soltanto rinviato, ma il perdurare delle condizioni avverse ha portato alla cancellazione definitiva della seduta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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