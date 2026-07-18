Maltempo allerta meteo gialla domani 19 luglio per temporali | le regioni colpite

Notizia in breve

Domani, 19 luglio 2026, è prevista un’allerta meteo gialla per temporali su Lombardia e Veneto. La Protezione civile ha emesso l’avviso a causa di possibili piogge intense e temporali che interesseranno queste regioni. Nessuna altra zona è inclusa nell’allerta, e non sono state segnalate altre restrizioni o allerte specifiche. La situazione si riferisce esclusivamente a queste due aree del Nord Italia.