Maltempo allerta meteo gialla domani 8 luglio per temporali | le regioni colpite

Da fanpage.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani 8 luglio, la Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico in quattro regioni. Il maltempo potrebbe causare precipitazioni intense e possibili allagamenti. La perturbazione interessa zone specifiche del paese, con condizioni che richiedono attenzione e precauzioni. La situazione sarà monitorata e aggiornamenti saranno comunicati in caso di peggioramenti.

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Nuovo avviso della Protezione civile: per la giornata di domani, mercoledì 8 luglio, allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico in quattro regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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