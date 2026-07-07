Maltempo allerta meteo gialla domani 8 luglio per temporali | le regioni colpite

Notizia in breve

Domani 8 luglio, la Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico in quattro regioni. Il maltempo potrebbe causare precipitazioni intense e possibili allagamenti. La perturbazione interessa zone specifiche del paese, con condizioni che richiedono attenzione e precauzioni. La situazione sarà monitorata e aggiornamenti saranno comunicati in caso di peggioramenti.