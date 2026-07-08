Maltempo allerta meteo gialla domani 9 luglio per temporali | le regioni colpite
La Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per temporali domani, giovedì 9 luglio 2026, su cinque regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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