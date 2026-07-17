L'Unione Europea ha pubblicato un rapporto che critica il governo italiano per l'influenza politica sulla Rai e per le querele temerarie che minacciano la libertà di stampa. Viene evidenziato un alto numero di appalti pubblici con possibili conflitti di interesse e promesse non mantenute riguardo alla riforma del settore. Il rapporto sottolinea come le pressioni politiche continuino a influenzare il settore mediatico e le procedure di affidamento degli appalti pubblici.

Dalla Rai ancora troppo esposta al controllo della politica, alla libertà di stampa minacciata dalle querele temerarie e dalle pressioni sul giornalismo d’inchiesta; dai magistrati finiti nel mirino di ministri e parlamentari, al conflitto d’interessi che nessuno riesce a riformare, fino agli appalti pubblici che continuano a rappresentare un terreno ad alto rischio di corruzione. La nuova Relazione sullo Stato di diritto della Commissione europea è una lunga lista di insufficienze italiane. Un rapporto che, pagina dopo pagina, restituisce l’immagine di un Paese che continua ad accumulare ritardi proprio nei settori che definiscono la qualità di una democrazia: l’indipendenza dell’informazione, l’equilibrio tra i poteri, la trasparenza della politica e il contrasto alla corruzione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Rapporto sullo Stato di diritto: tra Rai, querele, appalti e conflitto d’interessi l’Ue inchioda il governo italiano. Troppe promesse e pochi risultati

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