Un uomo di 85 anni è morto dopo aver avuto un malore mentre si trovava sulla spiaggia di Flumini, a Quartu Sant’Elena. L’incidente è avvenuto davanti ai familiari, che hanno chiamato i soccorsi. Nonostante gli interventi, l’uomo non è stato salvato. Le forze dell’ordine stanno verificando le cause del decesso.

Un uomo di 85 anni, originario di Cagliari, è morto dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava sul litorale di Flumini, a Quartu Sant’Elena. La tragedia si è consumata davanti agli occhi dei familiari, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. La caduta in acqua dopo il malore. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’anziano avrebbe accusato un improvviso malore mentre si trovava vicino alla riva. Dopo aver perso conoscenza, sarebbe caduto in mare senza riuscire a mettersi in salvo, finendo per annegare. I parenti presenti hanno assistito alla scena e hanno chiesto rapidamente l’intervento dei soccorsi, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Malore in mare a Quartu Sant’Elena, 85enne muore davanti ai familiari: inutili i soccorsi

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