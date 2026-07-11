Tragedia al mare in Italia malore fatale in spiaggia | inutili i soccorsi

Un uomo di circa 60 anni è morto dopo aver accusato un malore improvviso durante una giornata in spiaggia. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili. La spiaggia affollata era piena di bagnanti che si godevano il sole e il mare, quando l’uomo si è accasciato sulla battigia. Sul posto sono intervenuti i sanitari, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Una giornata che doveva essere all’insegna del totale relax e della spensieratezza si è trasformata in un attimo in un dramma insanabile. Il sole splendeva alto nel cielo e le onde accarezzavano dolcemente la riva, invitando a un bagno rinfrescante per sfuggire alla calura estiva. Una coppia stava godendosi quel momento di pace, immersa nell’acqua cristallina, condividendo sguardi e serenità a poca distanza dalla riva. All’improvviso, però, l’atmosfera idilliaca è stata spezzata dal panico. Una frazione di secondo è bastata perché un malore improvviso e violento cogliesse la donna, trasformando i sorrisi in grida d’aiuto e la quiete in una corsa disperata contro il tempo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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