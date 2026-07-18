Maldini e Leonardo prendono in mano l' Italia | è subito toto-CT per la panchina azzurra

Da pianetamilan.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il calcio italiano si prepara a un cambio di leadership con la nomina di Paolo Maldini a Direttore Tecnico federale e Presidente del Club Italia. La decisione è stata annunciata dal Presidente della federazione, che ha avviato un nuovo percorso istituzionale. Nei giorni scorsi sono circolati anche nomi di possibili nuovi allenatori della nazionale, alimentando il toto-CT. La riforma riguarda l’intera struttura tecnica e dirigenziale del calcio nazionale.

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Una vera e propria rivoluzione interna è pronta a ridisegnare i confini e le ambizioni del calcio italiano. Nei giorni scorsi, il Presidente Giovanni Malagò ha dato il via a un nuovo corso istituzionale nominando Paolo Maldini nel prestigioso ruolo di nuovo Direttore Tecnico federale e Presidente del Club Italia. Al suo fianco, una vecchia e gradita conoscenza del calcio milanese: Leonardo Nascimento de Araújo, che ha assunto la carica ufficiale di Advisor azzurro. I due storici ex giocatori e dirigenti del Milan, dunque, prendono formalmente in mano le sorti dell'intero movimento calcistico tricolore, con una responsabilità enorme che spazia dalle selezioni giovanili fino alla Nazionale maggiore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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ITALIA, ARRIVANO MALDINI e LEONARDO! POSSIAMO TORNARE a FIDARCI

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