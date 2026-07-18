Una donna è stata arrestata a Ravenna dopo aver aggredito un agente durante un intervento nei pressi di un locale di Marina di Ravenna. L'intervento era legato a un episodio di malamovida. La donna ha opposto resistenza e ha causato lesioni all'agente. È stato applicato un Daspo Willy di due anni. L'episodio si è verificato durante il fine settimana, in un momento di aumento di controlli contro comportamenti violenti in zona.

Una donna è stata arrestata per violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali dopo aver aggredito un agente durante un intervento nei pressi di un locale di Marina di Ravenna. L’episodio, avvenuto alle prime luci dell’alba, si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo della movida cittadina, come comunicato dalle forze dell’ordine. L'intervento a Ravenna L’intervento degli agenti e l’aggressione Le condizioni dell’agente e le conseguenze per la donna Convalida dell’arresto e provvedimenti successivi L’intervento a Ravenna Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è stato effettuato dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Ravenna.

© Virgilio.it - Malamovida a Ravenna, una donna aggredisce gli agenti senza motivo: arresto e Daspo Willy per due anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scatta il ‘Daspo Willy’ a Marina di Ravenna: una donna ha aggredito un agente con uno schiaffoUna donna è stata arrestata a Marina di Ravenna dopo aver aggredito un agente con uno schiaffo durante un controllo della Polizia di Stato nella zona...

Malamovida a Sondrio, 50enne assume comportamenti molesti e aggredisce gli agenti: il provvedimentoUna donna di 50 anni è stata colpita da un divieto di accesso ai locali pubblici per un anno a Sondrio, dopo aver comportamenti molesti e aver...

Argomenti più discussi: Malamovida a Sondrio, 50enne assume comportamenti molesti e aggredisce gli agenti: il provvedimento; Malamovida a Sondrio 50enne assume comportamenti molesti e aggredisce gli agenti | il provvedimento.

Scatta il ‘Daspo Willy’ a Marina di Ravenna: una donna ha aggredito un agente con uno schiaffoIl provvedimento prevede il divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento per due anni. Movida violenta sul litorale: arrestata per lesioni e resistenza a pubblico ... msn.com

Malamovida a Ravenna, una donna aggredisce gli agenti senza motivo: arresto e Daspo Willy per due anniDonna arrestata a Marina di Ravenna per violenza a pubblico ufficiale: aggredito un agente durante i controlli della movida. virgilio.it