Una donna è stata arrestata a Marina di Ravenna dopo aver aggredito un agente con uno schiaffo durante un controllo della Polizia di Stato nella zona della movida. La stessa donna è ora accusata di violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’episodio si è verificato il 18 luglio 2026, portando all’applicazione del divieto di accesso ai pubblici esercizi, noto come ‘Daspo Willy’.

Marina di Ravenna, 18 luglio 2026 - I controlli della Polizia di Stato nei luoghi della movida ravennate hanno portato all'arresto di una donna, ora accusata di violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L'episodio si è verificato alle prime luci dell'alba a Marina di Ravenna, dove le volanti dell' Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono intervenute d'urgenza a causa di una rissa segnalata nei pressi di un locale notturno. Mentre i poliziotti erano impegnati a placare gli animi e a ricostruire la dinamica dei fatti, la donna si è scagliata improvvisamente e senza alcuna ragione apparente contro uno degli agenti, colpendolo violentemente al volto con uno schiaffo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Scatta il ‘Daspo Willy’ a Marina di Ravenna: una donna ha aggredito un agente con uno schiaffo

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