Scatta il ‘Daspo Willy’ a Marina di Ravenna | una donna ha aggredito un agente con uno schiaffo

Da ilrestodelcarlino.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna è stata arrestata a Marina di Ravenna dopo aver aggredito un agente con uno schiaffo durante un controllo della Polizia di Stato nella zona della movida. La stessa donna è ora accusata di violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’episodio si è verificato il 18 luglio 2026, portando all’applicazione del divieto di accesso ai pubblici esercizi, noto come ‘Daspo Willy’.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Marina di Ravenna, 18 luglio 2026 - I controlli della Polizia di Stato nei luoghi della movida ravennate hanno portato all'arresto di una donna, ora accusata di violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L'episodio si è verificato alle prime luci dell'alba a Marina di Ravenna, dove le volanti dell' Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono intervenute d'urgenza a causa di una rissa segnalata nei pressi di un locale notturno. Mentre i poliziotti erano impegnati a placare gli animi e a ricostruire la dinamica dei fatti, la donna si è scagliata improvvisamente e senza alcuna ragione apparente contro uno degli agenti, colpendolo violentemente al volto con uno schiaffo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Ravenna.

scatta il 8216daspo willy8217 a marina di ravenna una donna ha aggredito un agente con uno schiaffo
© Ilrestodelcarlino.it - Scatta il ‘Daspo Willy’ a Marina di Ravenna: una donna ha aggredito un agente con uno schiaffo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lite in discoteca: gli rompe il setto nasale con una testata. Scatta il Daspo Willy

Rissa in centro, scatta il Daspo Willy. Tre giovani ripresi dalle telecamere. E una via diventa off limits due anniTre giovani sono stati identificati dopo una rissa in centro e ripresi dalle telecamere di sorveglianza.

Temi più discussi: Rissa alla Sagra della Gota, scatta il Daspo Willy per due giovani; Picchiarono un ragazzo alla sagra. Scatta il Daspo Willy per due giovani; Ubriaco minaccia clienti e agenti in un bar di Pinarella: scatta il Daspo Willy per un 27enne; Rissa in piazza, scatta il Daspo per 7 ragazzi.

daspo willy scatta il daspo willyUbriaco minaccia clienti e agenti in un bar di Pinarella: scatta il Daspo Willy per un 27enneL'uomo, gravato da numerosi precedenti, avrebbe cercato di utilizzare una bottiglia come arma e nascondeva un coltellino ... ravennaedintorni.it

daspo willy scatta il daspo willyPicchiarono un ragazzo alla sagra. Scatta il Daspo Willy per due giovaniPer la vittima dell’aggressione, trenta giorni di prognosi. Provvedimenti della durata di un anno e due anni . lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web