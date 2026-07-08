Una donna di 50 anni è stata colpita da un divieto di accesso ai locali pubblici per un anno a Sondrio, dopo aver comportamenti molesti e aver aggredito gli agenti durante la manifestazione “Sondrio è Estate”. La misura è stata adottata a seguito di episodi di turbativa dell’ordine pubblico e oltraggio a pubblico ufficiale. La donna aveva partecipato alla manifestazione, durante la quale si è resa protagonista di comportamenti provocatori e aggressivi.

Un divieto di accesso ai locali pubblici è stato emesso per un anno nei confronti di una donna italiana di 50 anni a Sondrio, dopo una serie di episodi di turbativa dell’ordine pubblico e oltraggio a pubblico ufficiale avvenuti durante la manifestazione “Sondrio è Estate”. Il provvedimento, noto come “Daspo Willy”, è stato adottato dal Questore della Provincia per prevenire ulteriori comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica. Il provvedimento a Sondrio Gli episodi che hanno portato al Daspo Willy Le indagini e la collaborazione tra le forze dell’ordine Le conseguenze in caso di violazione Il provvedimento a Sondrio Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Sondrio ha intensificato le attività preventive contro i fenomeni violenti legati alla cosiddetta malamovida. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Malamovida a Sondrio, 50enne assume comportamenti molesti e aggredisce gli agenti: il provvedimento

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