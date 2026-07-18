Una deputata dei 5 Stelle, ex sindaca di Torino, ha criticato la linea del movimento, opponendosi all’ingresso di Italia Viva nel campo largo. Ha inviato un messaggio a Giuseppe Conte, affermando che non accetterà Matteo Renzi e Italia Viva nel progetto politico. La parlamentare ha anche mostrato interesse verso un possibile nuovo movimento di Alessandro Di Battista, creando tensioni all’interno del partito. La posizione si inserisce in un momento di discussione tra le varie anime del Movimento 5 Stelle.

Chiara Appendino, deputato dei 5S ed ex sindaca di Torino, non ci sta e apre la fronda nei Cinquestelle. Manda un avviso a Giuseppe Conte per dirgli che non accetterà l’ingresso di Matteo Renzi e Italia Viva nel campo largo, strizzando l’occhio ad Alessandro Di Battis ta e al suo possibile, nuovo movimento. L’altolà a Renzi. L’ex sindaca di Torino, per come riporta Il Tempo, avrebbe detto testualmente a Conte, “O io, o Renzi”. In caso di un esecutivo guidato dai dem, con i pentastellati alla pari di Italia Viva, la bella dirigente sportiva avrebbe una sola strada: tornare dall’amico di sempre, Alessandro Di Battista, per dar vita a un contenitore in grado di superare il campo largo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mal di pancia in casa 5Stelle, Chiara Appendino apre la fronda e sfida Conte: “O io o Matteo Renzi”

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