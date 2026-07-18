Il leader del Movimento 5 Stelle è stato coinvolto in nuove questioni legali. L’assessora di una città del Nord ha espresso una posizione netta, proponendo di allearsi con un esponente di sinistra o con un altro politico di rilievo, escludendo l’altro. La maggioranza si prepara a un percorso complicato in vista delle prossime elezioni politiche, con ostacoli che si addensano sulla strada del partito di governo.

Se per l'attuale maggioranza, dopo l'ultimo voto sulla legge elettorale, la strada verso le politiche può essere solo in discesa, una vera e propria scalata all'Everest aspetta la sinistra. Qui non solo non c'è ancora un programma, seppure si vada alle urne in primavera, ma soprattutto non c'è un leader a guidare la banda. E, in tal senso, i problemi, al momento, pesano su un uomo: Giuseppe Conte. La sua estate è più che “bollente”. Non solo deve prepararsi per la famosa audizione sul Covid, dove un intero Paese chiede verità sulle mascherine cinesi, ma soprattutto deve dar conto a un popolo che lo seguirà solo se sarà ancora candidato premier. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ancora guai per Conte. L'altolà di Appendino che flirta con Dibba: o io o Renzi

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