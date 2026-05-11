Un bambino di cinque anni, ricoverato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, è deceduto nella notte tra venerdì e sabato. La sua famiglia si era rivolto ai medici per un mal di pancia, considerato inizialmente un semplice problema. La procura ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause della morte. La notizia ha suscitato scalpore nella comunità locale e tra gli operatori sanitari.

Doveva essere un semplice accertamento diagnostico. Ma si è concluso in tragedia. Un bambino fiorentino di 5 anni ha perso la vita, nella notte fra venerdì e sabato, all’ ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Da capire cosa abbia provocato il decesso: ulteriori informazioni arriveranno presumibilmente dopo l’ autopsia, prevista nei prossimi giorni. Secondo le prime informazioni, il piccolo, che avrebbe sofferto di frequenti episodi di mal di pancia, ma non avrebbe avuto alcuna patologia nota, era andato al Meyer per una risonanza magnetica, che avrebbe dovuto chiarire i motivi dei suoi ricorrenti dolori addominali. Arrivato in ospedale la mattina di venerdì, avrebbe assunto il mezzo di contrasto necessario ad effettuare l’esame, al quale si sarebbe poi regolarmente sottoposto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mal di pancia, muore a 5 anni. Tragedia in ospedale. La procura apre un’inchiesta

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