magenta il gasolio sequestrato diventa carburante per le autopompe dei vigili del fuoco

A Magenta, 30 mila litri di gasolio sequestrati dalla Guardia di Finanza sono stati consegnati ai Vigili del Fuoco e utilizzati come carburante per le autopompe. Il sequestro era stato effettuato nell’ambito di un’operazione contro illeciti nel settore dei prodotti energetici.

Il gasolio sequestrato dalla Guardia di Finanza diventa carburante per i mezzi dei Vigili del Fuoco. Ben 30 mila litri di gasolio sottoposto a sequestro nell'ambito di attività di contrasto a illeciti nel settore dei prodotti energetici è stato consegnato al comando provinciale. Il carburante era stato sequestrato dai militari della Compagnia di Magenta nel corso di diverse operazioni, che avevano consentito di individuare due impianti che vendevano un ingente quantitativo di gasolio alterato, destinato alla vendita al dettaglio e potenzialmente pericoloso sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale. Il carburante ora sarà ripulito. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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