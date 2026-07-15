In Lombardia, fino a 200 mila litri di carburante sequestrato vengono recuperati e riutilizzati dai Vigili del Fuoco. Il sistema permette di trattare i carburanti adulterati o fuori specifica, riportandoli agli standard di legge. Questi carburanti, che un tempo rappresentavano un problema ambientale e un costo per lo Stato, ora vengono destinati ai veicoli di emergenza. Il processo di recupero trasforma un rifiuto in risorsa, riducendo lo smaltimento e il consumo di nuovo carburante.

Quello che fino a poco tempo fa rappresentava un problema ambientale e un costo per lo Stato, sta per diventare una risorsa. In Lombardia è partito infatti un sistema che consente di recuperare i carburanti sequestrati in quanto adulterati o fuori specifica, riportandoli agli standard di legge e destinandoli ai mezzi dei Vigili del Fuoco. Nei giorni scorsi sono già stati rilavorati circa 30 mila litri di carburante di provenienza illecita, mentre nel corso del 2026 si stima di poter recuperare fino a 200 mila litri, grazie alla collaborazione tra il Ministero dell’Interno ed Eni Industrial Evolution, che effettua le lavorazioni nella raffineria di Sannazzaro de’ Burgondi, in provincia di Pavia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Carburante sequestrato, da rifiuto a risorsa: in Lombardia fino a 200 mila litri recuperati per i Vigili del Fuoco

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