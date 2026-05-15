Emergenza nella notte in tangenziale camion si ribalta e perde carburante | intervento dei vigili del fuoco

Nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio, intorno alle 3, si è verificato un incidente sulla tangenziale all'altezza dell'uscita di via Paradigna. Un camion si è ribaltato, causando la fuoriuscita di carburante sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire la situazione, interrompendo temporaneamente il traffico e intervenendo per mettere in sicurezza l’area. La presenza di carburante fuoriuscito ha richiesto interventi specifici per evitare rischi di incendi o altri incidenti.

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Verso le 3 della nottata tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio è scattato un'allarme per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante, all'altezza dell'uscita della tangenziale di via Paradigna. Per cause in corso di accertamento il conducente ha perso il controllo del mezzo, che si è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Piombino, si ribalta un camion dei vigili del fuocoIncidente intorno alle 14 di l sabato 25 aprile per un mezzo dei vigili del fuoco, che per cause da accertare si è ribaltato all'altezza della... Incendio nella villa abbandonata, paura nella notte. L’intervento dei vigili del fuocoEmpoli, 5 maggio 2026 – Incendio nella notte a Corniola, frazione del comune di Empoli, in una villa abbandonata che si trova nei pressi di via... Emergenza incendio tra Pisa e Lucca. Nella notte, il fronte del fuoco, alimentato dal vento, ha raggiunto il versante pisano minacciando la frazione di Asciano e rendendo necessaria l’evacuazione di 3.000 di persone. Dalla notte scorsa, a seguito dell’ordine di x.com Emergenza nella notte a Carloforte: nave carica di bestiame in avaria davanti agli scogliIn volo l’elicottero della Guardia Costiera per assistere l’equipaggio della Blue Ocean A, ferma a Punta Spalmatore di Fuori Emergenza nella notte per una nave che trasporta bestiame, in avaria ... unionesarda.it Emergenza animali e botti di Capodanno, sei cani soccorsi nella nottePrato, 1 gennaio 2026 – Come ogni anno il primo gennaio si apre con un bilancio di vittime e feriti causati dall’esplosione dei botti durante i festeggiamenti notturni. Per gli animali, familiari e ... lanazione.it