Il comizio in via D' Amelio dello scorso anno Chiara Colosimo querela l' attivista antimafia Jamil El Sadi
Chiara Colosimo ha presentato una querela nei confronti dell’attivista antimafia Jamil El Sadi per un intervento tenuto durante un comizio a Palermo il 19 luglio dello scorso anno, in occasione di una manifestazione per il anniversario della strage di via D’Amelio. La querela si basa sulle dichiarazioni ritenute diffamatorie fatte dall’attivista durante l’evento. La vicenda riguarda il confronto pubblico tra le parti in merito a quell’intervento.
Chiara Colosimo, presidente della commissione nazionale antimafia, ha querelato l'attivista dell'associazione Our Voice Jamil El Sadi per l'intervento fatto il 19 luglio dello scorso anno a Palermo durante una manifestazione organizzata per l'anniversario della strage di via d'Amelio dal. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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