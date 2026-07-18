Una madre ha raccontato di aver rasato i capelli alla figlia di 11 anni come punizione per aver bullizzato una compagna di classe con il cancro. La decisione è stata condivisa sui social, scatenando reazioni diverse. La donna ha spiegato di aver agito per far comprendere alla figlia la gravità delle sue azioni. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti utenti, divisi tra approvazione e critica.

Una madre ha scatenato un acceso dibattito online dopo aver rivelato di aver rasato la testa alla figlia undicenne come punizione per aver maltrattato una compagna di classe sottoposta a chemioterapia. per saperne di più. La storia è stata condivisa su TikTok dalla creatrice di contenuti Daiana Birollo. La quale ha raccontato che la madre le aveva inviato un’e-mail per spiegare perché avesse scelto quella punizione controversa. Mentre molti hanno elogiato la decisione, psicologi ed esperti di educazione sono divisi sul fatto che essa insegni l’empatia o causi semplicemente più danno. Secondo Birollo, la madre ha affermato di essere rimasta scioccata nell’apprendere che sua figlia aveva ripetutamente preso in giro una compagna di classe che aveva perso i capelli durante le cure contro il cancro. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Madre rasa capelli a figlia dopo che lei fa bullismo a compagna di classe con cancro

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SARA INCINTA VIENE SPINTA DALLA FIDANZATA DEL SUO EX RAGAZZO! ILARY E NICOLE LA DIFENDONO!

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