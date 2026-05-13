Bullismo | madre denuncia aggressioni alla figlia di 10 anni e l’inerzia della scuola

Una madre ha presentato una denuncia alla Procura di Napoli Nord riguardo alle aggressioni subite dalla figlia di 10 anni, accusando la scuola di non aver preso provvedimenti adeguati. La donna ha segnalato episodi di bullismo e ha contestato la mancanza di interventi tempestivi da parte degli insegnanti. La vicenda riguarda il coinvolgimento di una studentessa che avrebbe subito ripetute violenze all’interno dell’istituto scolastico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui