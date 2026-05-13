Bullismo | madre denuncia aggressioni alla figlia di 10 anni e l’inerzia della scuola
Una madre ha presentato una denuncia alla Procura di Napoli Nord riguardo alle aggressioni subite dalla figlia di 10 anni, accusando la scuola di non aver preso provvedimenti adeguati. La donna ha segnalato episodi di bullismo e ha contestato la mancanza di interventi tempestivi da parte degli insegnanti. La vicenda riguarda il coinvolgimento di una studentessa che avrebbe subito ripetute violenze all’interno dell’istituto scolastico.
Caso di bullismo ai danni di una bambina di 10 anni: la madre denuncia la scuola alla Procura di Napoli Nord per le aggressioni subite e i mancati soccorsi. Il drammatico tema del bullismo emerge nuovamente in un caso di cronaca che vede protagonista una bambina di soli dieci anni, vittima di violenze fisiche e psicologiche tra i banchi di scuola. La madre della piccola, esasperata da una situazione che appariva fuori controllo, ha deciso di presentare una denuncia formale alla Procura di Napoli Nord. Il racconto esposto ai magistrati delinea un quadro preoccupante di vessazioni continue, fatte di calci e pugni, che hanno trasformato l’ambiente scolastico in un luogo di sofferenza per la minore.🔗 Leggi su 2anews.it
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