Una madre di una bambina di 10 anni ha presentato una denuncia presso la Procura di Napoli Nord, riferendo che sua figlia sarebbe stata vittima di ripetuti episodi di bullismo. La donna ha dichiarato di aver segnalato più volte le situazioni di difficoltà, senza ricevere risposte adeguate. La denuncia arriva dopo mesi di segnalazioni ignorate, secondo quanto affermato dalla madre.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Mia figlia vittima di bullismo, ignorati mesi di segnalazioni”: è quanto ha denunciato alla Procura di Napoli Nord una donna madre di una alunna di 10 anni, secondo la quale la ragazzina sarebbe stata oggetto di “ ripetuti episodi di bullismo”. “ Ho segnalato tantissime volte la situazione alla dirigente scolastica, alla vicepreside e alle insegnanti, ma purtroppo nulla è stato fatto”, dichiara la donna all’ANSA. La mamma della ragazzina riferisce inoltre di aver avuto numerosi colloqui con la dirigente scolastica, senza però ottenere interventi concreti: “ Ho denunciato la rottura degli occhiali da vista per ben due volte, le hanno messo la colla nei capelli, l’hanno presa a calci e pugni, e tanto altro”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Mia figlia vittima di bullismo’, madre di un’alunna di 10 anni fa denuncia ai pm

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