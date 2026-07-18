Madonna e lo show della finalissima | guarda com' è cambiata tra ritocchini ashtanga yoga e

La popstar sarà tra i protagonisti dello spettacolo dell'intervallo della finale dei Mondiali di calcio 2026, il primo organizzato dalla FIFA. Si esibirà insieme a Shakira e ai BTS. La partecipazione è stata annunciata in un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sul numero di esibizioni o sul set. La finale si terrà in una nazione ancora da definire. La presenza di Madonna si aggiunge a quella di altri artisti già confermati per l’evento.

Madonna è pronta a tornare sotto i riflettori mondiali. La popstar sarà infatti tra i protagonisti dello storico halftime show della finale dei Mondiali di calcio 2026, il primo mai organizzato dalla FIFA, e si esibirà insieme a Shakira e ai BTS. Un'occasione che riporta l'attenzione su un'artista capace di reinventarsi per oltre quarant'anni, non solo dal punto di vista musicale, ma anche nell'immagine, nello stile di vita e nel modo di prendersi cura del proprio corpo. Dal debutto negli anni Ottanta a oggi, Madonna ha cambiato più volte pelle, anticipando mode e tendenze. Dai capelli spettinati di Like a Virgin agli outfit sofisticati degli ultimi tempi, la regina del pop ha trasformato il proprio aspetto in uno strumento di espressione artistica, senza mai smettere di reinventarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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