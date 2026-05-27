Sarà la coppia inedita formata da Noemi ed Enrico Papi a condurre lo show musicale estivo di Italia 1 “Yoga Radio Estate” che tornerà ad agosto con quattro appuntamenti speciali. La kermesse, prodotta da Radio Bruno, toccherà quattro piazze dell’Emilia-Romagna: si parte da Riccione poi, a seguire, Reggio Emilia, Piacenza e Carpi. Ad accompagnare il pubblico ci sarà anche lo speaker Enzo Ferrari. Nel frattempo Noemi lancerà “Tu cosa fai questa sera”, il nuovo singolo in uscita il 29 maggio. Il brano è stato scritto assieme a Paolo Antonacci e prodotta da Vito Salamanca. La canzone arriva dopo la scia di “Non sono io”, “Oh ma!” con Rocco Hunt... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Enrico Papi e Noemi, la coppia inedita alla conduzione di “Yoga Radio Estate”: ecco quando inizia lo show musicale di Italia 1

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: LEVENTO DI AFFIDATO AD UNA COPPIA INEDITA DI VIP

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La cantante Noemi di nuovo alla conduzione, questa volta con Enrico Papi alla guida di Yoga Radio Estate (Radio Bruno). Lo show musicale dell’estate di Italia 1 torna ad agosto con quattro appuntamenti da Riccione, Reggio Emilia, Piacenza e Carpi. x.com

Enrico Papi oltre Sarabanda, Mediaset lo sceglie per Yoga Radio Estate: con lui una star della musica. Chi èEnrico Papi torna protagonista su Italia 1 dopo Sarabanda Celebrity: sarà alla guida di Yoga Radio Estate con Noemi in un tour musicale tra le piazze italiane. libero.it

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