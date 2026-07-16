Dopo il cooling break, lo spettacolo dell'half time. Il processo di "adeguamento" del calcio ai tempi e alla spettacolarizzazione assai gradita agli americani prosegue. Così, dopo la pausa - alla metà di gni tempo di gioco - per permettere la reidratazione degli atleti allungata a 3 minuti, cioè almeno un paio di più di quelli necessari allo scopo ufficiale, ecco lo spettacolo dell'intervallo che durerà 25 minuti (circa.). Sarà la grande novità della finale per il titolo iridato di domenica tra l'Argentina e la Spagna, in programma al New Jersey Stadium di New York. L'evento durerà quasi il doppio dei 15' di pausa previsti dal regolamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Argentina-Spagna, 25' di intervallo. Dopo il primo tempo lo show: Madonna, Shakira, Justin Bieber...

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Lo spettacolo di BAD BUNNY al SUPER BOWL: il suo show trasformato IN UN INNO AL SUD AMERICA

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