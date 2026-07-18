Madonna de lu Carmine nigra et formosa

Da ilmanifesto.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il primo numero di una nuova pubblicazione arriverà in edicola il 29 luglio, con una storia inedita. La rivista presenterà Dylan Dog, insieme a storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. La pubblicazione si distingue per contenuti originali e inediti, con un focus su fumetti e graphic novel. La serie si compone di due puntate, offrendo ai lettori un approfondimento su personaggi e autori noti nel panorama del fumetto italiano e internazionale.

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Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. La Basilica di Santa Maria del Carmine Maggiore, in piazza Mercato a Napoli, si erge a testimone di eventi storico-politici preservandone tuttora la memoria: il crocifisso ligneo del XIII secolo che la tradizione vuole inamovibile, le lapidi di Corradino di Svevia e Masaniello che qui incontrano la morte, e in primis il culto della Madonna del Carmine detta Mamma Bruna. Invocata da reietti, vittime e solo raramente da protagonisti di eventi storici. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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