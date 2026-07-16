Processione Madonna del Carmine a Salerno | diretta tv streaming e orario

La processione della Madonna del Carmine a Salerno si svolgerà nel pomeriggio di domani, partendo dalla chiesa principale e attraversando le vie del centro storico. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile in streaming online a partire dalle 17. Lungo il percorso, i fedeli seguiranno il corteo, che si concluderà in piazza centrale. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti e si svolge sotto l’occhio di telecamere e smartphone.

Quando si celebra e dove vedere in diretta la processione della Madonna del Carmine a Salerno. Entrano nel vivo a Salerno le celebrazioni dedicate alla Madonna del Carmine, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità cittadina. Migliaia di fedeli sono attesi al Santuario della Madonna del Carmelo per partecipare ai solenni riti liturgici e agli eventi che accompagneranno la festa patronale, tra momenti di preghiera, tradizione e partecipazione popolare. Il programma culminerà con la tradizionale processione del simulacro della Vergine, in programma domenica 19 luglio, che attraverserà le principali strade del quartiere del Carmine e sarà seguita anche in diretta televisiva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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